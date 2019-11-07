Украинский тренер Вернидуб возглавил "Шахтер", - официально
7 ноября, 2019, 18:31
Украинский специалист Юрий Вернидуб стал новым главным тренером солигорского "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.
Сегодня, 7 ноября, известный украинский специалист Юрий Вернидуб был официально представлен как новый главный тренер солигорского "Шахтера", который выступает в чемпионате Беларуси. Также были названы его помощники - Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.
В связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Юрий Вернидуб еще не может быть заявлен на матч ближайшего тура чемпионата страны. Исполнять обязанности главного тренера в матче со "Славией" будет Сергей Никифоренко.
В чемпионате Беларуси солигорский "Шахтер" идет на третьем месте, в активе команды 59 набранных пунктов, после 27-х туров.
- 6 ноября защитник Виталий Вернидуб прокомментировал слухи о назначении своего отца на пост главного тренера солигорского "Шахтера", признавшись, что переговоры провалились.
- 1 ноября сообщалось, что известный украинский тренер Юрий Вернидуб в ближайшее время станет тренером солигорского "Шахтера" .
- В августе экс-тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о переговорах с киевским "Динамо" .
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