Украинский тренер Вернидуб возглавил "Шахтер", - официально

7 ноября, 2019, 18:31

Украинский специалист Юрий Вернидуб стал новым главным тренером солигорского "Шахтера"

Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Сегодня, 7 ноября, известный украинский специалист Юрий Вернидуб был официально представлен как новый главный тренер солигорского "Шахтера", который выступает в чемпионате Беларуси. Также были названы его помощники - Валерий Михайленко, Александр Ногин и Игорь Фокин.

В связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Юрий Вернидуб еще не может быть заявлен на матч ближайшего тура чемпионата страны. Исполнять обязанности главного тренера в матче со "Славией" будет Сергей Никифоренко.

В чемпионате Беларуси солигорский "Шахтер" идет на третьем месте, в активе команды 59 набранных пунктов, после 27-х туров.