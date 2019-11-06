Сын Вернидуба прокомментировал назначение отца на пост тренера "Шахтера"

6 ноября, 2019, 20:16

Защитник Виталий Верндиб прокомментировал слухи о назначении своего отца на пост главного тренера солигорского "Шахтера", признавшись что переговоры провалились

Об этом сообщает Azerisport.com.

Сын легендарного тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба Виталий прокомментировал возможное назначение своего отца в солигорский "Шахтер".

"Были переговоры, но ничем не завершились. Отец пока ни с кем не договорился. Надеюсь, он сделает правильный выбор", - сказал защитник.

Вернидуб был главным тренером "Зари" с осени 2011 года. В конце мая 2019 он оставил луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник.

Под руководством Вернидуба "Заря" впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Украины, а в течение последних сезонов луганчане стабильно финишировали в верхней пятерке, благодаря чему участвовали в Лиге Европы.