Сын Вернидуба прокомментировал назначение отца на пост тренера "Шахтера"
6 ноября, 2019, 20:16
Защитник Виталий Верндиб прокомментировал слухи о назначении своего отца на пост главного тренера солигорского "Шахтера", признавшись что переговоры провалились
Об этом сообщает Azerisport.com.
Сын легендарного тренера луганской "Зари" Юрия Вернидуба Виталий прокомментировал возможное назначение своего отца в солигорский "Шахтер".
"Были переговоры, но ничем не завершились. Отец пока ни с кем не договорился. Надеюсь, он сделает правильный выбор", - сказал защитник.
Вернидуб был главным тренером "Зари" с осени 2011 года. В конце мая 2019 он оставил луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник.
Под руководством Вернидуба "Заря" впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Украины, а в течение последних сезонов луганчане стабильно финишировали в верхней пятерке, благодаря чему участвовали в Лиге Европы.
- 1 ноября сообщалось, что известный украинский тренер Юрий Вернидуб ближайшее время станет тренером солигорского "Шахтера" .
- В августе экс-тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о переговорах с киевским "Динамо" .
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