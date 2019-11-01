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Espreso.tvСпортУкраинский специалист Вернидуб возглавит "Шахтер"

Украинский специалист Вернидуб возглавит "Шахтер"


фото: zarya-lugansk.com
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб в ближайшее время станет тренером солигорского "Шахтера"

Об этом сообщает xsport.ua.

Знаменитый тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб вскоре возобновит футбольную карьеру. В ближайшее время специалист должен возглавить солигорский "Шахтер". По предварительной информации объявить о подписании контракта стороны должны не позднее 4 ноября.

В чемпионате Беларуси солигорский "Шахтер" идет на третьем месте, в активе команды 55 набранных пунктов.

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