Украинский специалист Вернидуб возглавит "Шахтер"
1 ноября, 2019, 19:45
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб в ближайшее время станет тренером солигорского "Шахтера"
Об этом сообщает xsport.ua.
Знаменитый тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб вскоре возобновит футбольную карьеру. В ближайшее время специалист должен возглавить солигорский "Шахтер". По предварительной информации объявить о подписании контракта стороны должны не позднее 4 ноября.
В чемпионате Беларуси солигорский "Шахтер" идет на третьем месте, в активе команды 55 набранных пунктов.
- В августе екстренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о переговорах с киевским "Динамо" .
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