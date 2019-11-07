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Espreso.tvСпортЛига Европы: Яремчук приносит "Гента" победу над "Вольфсбургом"

Лига Европы: Яремчук приносит "Гента" победу над "Вольфсбургом"


фото: REUTERS
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским "Гентом" и немецким "Волфьсбургом", победу одержали первые, благодаря чудо-голу Украинский Романа Яремчука

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига Европы

Групповой раунд, 4-й тур

Группа Н

"Вольфсбург" (Германия) - "Гент" (Бельгия) 1: 3

Голы: Жоау Виктор, 20 - Яремчук, 50, Депуатр, 65, Нгаде-Нгаджуи, 76

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