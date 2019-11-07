Лига Европы: Яремчук приносит "Гента" победу над "Вольфсбургом"
8 ноября, 2019, 00:06
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским "Гентом" и немецким "Волфьсбургом", победу одержали первые, благодаря чудо-голу Украинский Романа Яремчука
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига Европы
Групповой раунд, 4-й тур
Группа Н
"Вольфсбург" (Германия) - "Гент" (Бельгия) 1: 3
Голы: Жоау Виктор, 20 - Яремчук, 50, Депуатр, 65, Нгаде-Нгаджуи, 76
- Параллельно в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы украинский "Александрия" сыграла вничью с французским "Сент-Этьену" , счет 2: 2.
- 7 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" , счет встречи 1: 1.
- Параллельно в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы испанская "Севилья" разгромила люксембургский "Дюделанж" со счетом 5: 2.
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