"Динамо" не смогло переиграть "Копенгаген" в матче Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Уже на 4-й минуте встречи "Копенгаген" забил быстрый гол, центральный полузащитник Янс Стаг замкнул точный навес с левого фланга атаки и пробил ворота Георгия Бущана.
А вот киевляне свой момент не реализовали. На 15-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота "Копенгагена", ответственность пробить на себя взял Виктор Цыганков, вингер киевлян пробил в левый угол, куда и прыгнул датский голкипер.
После перерыва футболисты "Динамо" сделали определенные выводы, и было заметно по их игре, поэтому гол назревал. На 70-й минуте Беньямин Вербич переправил мяч в сетку ворот после передачи Виктора Цыганкова.
После 4-х матчей в активе киевлян 6 очков и первое место в группе В.
Лига Европы
Групповой раунд. 4-й тур
Группа B
"Копенгаген" (Дания) - "Динамо" (Украина) 1: 1
Голы: Стаге, 4 - Вербич, 70
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Караваев, Цыганков, Шепелев, Вербич (Де Пена, 88), Беседин.
"Копенгаген": Юнссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Стаг, Зека, Фальк Йенсен (Дарами, 55), Фишер (Томсен, 82), Сотириу, Сантос.
- 24 октября в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" 1: 1 .
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