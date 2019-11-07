"Динамо" не смогло переиграть "Копенгаген" в матче Лиги Европы

7 ноября, 2019, 21:45

В матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном", счет встречи 1: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Уже на 4-й минуте встречи "Копенгаген" забил быстрый гол, центральный полузащитник Янс Стаг замкнул точный навес с левого фланга атаки и пробил ворота Георгия Бущана.

А вот киевляне свой момент не реализовали. На 15-й минуте арбитр матча поставил пенальти в ворота "Копенгагена", ответственность пробить на себя взял Виктор Цыганков, вингер киевлян пробил в левый угол, куда и прыгнул датский голкипер.

После перерыва футболисты "Динамо" сделали определенные выводы, и было заметно по их игре, поэтому гол назревал. На 70-й минуте Беньямин Вербич переправил мяч в сетку ворот после передачи Виктора Цыганкова.

После 4-х матчей в активе киевлян 6 очков и первое место в группе В.

Лига Европы

Групповой раунд. 4-й тур

Группа B

"Копенгаген" (Дания) - "Динамо" (Украина) 1: 1

Голы: Стаге, 4 - Вербич, 70

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Караваев, Цыганков, Шепелев, Вербич (Де Пена, 88), Беседин.

"Копенгаген": Юнссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Стаг, Зека, Фальк Йенсен (Дарами, 55), Фишер (Томсен, 82), Сотириу, Сантос.