Лига Европы: "Севилья" и "Дюделанж" забили на двоих 7 голов
7 ноября, 2019, 22:06
В матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы испанская "Севилья" разгромила люксембургский "Дюделанж" со счетом 5: 2
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига Европы
Групповой раунд. 4-й тур
Группа A
"Дюделанж" (Люксембург) - "Севилья" (Испания) 2: 5
Голы: Синани, 69, 80 - Даббур, 17, 36, Эль-Хаддад, 27, 33, 67
- 7 ноября в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" , счет встречи 1: 1.
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