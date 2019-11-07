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Espreso.tvСпортЛига Европы: "Севилья" и "Дюделанж" забили на двоих 7 голов

Лига Европы: "Севилья" и "Дюделанж" забили на двоих 7 голов


фото: REUTERS
В матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы испанская "Севилья" разгромила люксембургский "Дюделанж" со счетом 5: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига Европы

Групповой раунд. 4-й тур

Группа A

"Дюделанж" (Люксембург) - "Севилья" (Испания) 2: 5

Голы: Синани, 69, 80 - Даббур, 17, 36, Эль-Хаддад, 27, 33, 67

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