В боевом матче Лиги Европы "Александрия" вырвала ничью у "Сент-Этьену"

7 ноября, 2019, 23:52

В матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы украинский "Александрия" сыграла вничью с французским "Сент-Этьену", счет 2: 2

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В течение всего времени украинская команда не боялась идти в атаку, и по статистике ничем не уступала именитым соперникам из Франции. Однако "Александрии" не везло. Сначала команда пропустила с пенальти на 24-й минуте, которое реализовал Вахби Хазри, а в середине второго тайма полузащитник "Сент-Этьена" Махди Камара фактически поставил точку в матче, забив красивый гол на 73-й минуте.

Но "Александрия" показала характер, на 84-й минуте Денис Безбородко фактически затолкал мяч в сетку ворот и сократил отставание. На этом украинцы не остановились, сделав уже в компенсированное арбитром времени чудо. 25-летний Максим Задерака принес "Александрии" ничью, которая стоит победы, сравняв счет во встрече на 92-й минуте матча. Так 2: 2.

Лига Европы

Групповой раунд. 4-й тур

Группа I

"Александрия" (Украина) - "Сент-Этьен" (Франция) 2: 2

Голы: Безбородко, 84, Задерака, 90 + 2 - Хазри, 24 (пен), Камара, 73

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Лучкевич (Задерака, 78), Ковалец, Третьяков (Стецков, 84), шныряли (Безбородко, 46)

"Сент-Этьен": Рюфьё, Дебюши, Фофана, Перрен, Колодзейчак, Буанга, Юссуф, Аолу, Норден (Будебуз, 87), Берич (Камара, 55), Хазри (Г. Силва, 82)