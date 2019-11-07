Дело об импичменте: в Конгрессе будет свидетельствовать старший советник Пенса

7 ноября, 2019, 18:04

Старший советник вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс в четверг, 8 ноября, даст показания перед комитетами Палаты представителей, ведущих расследование об импичменте президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает The Hill.

"Дженнифер Уильямс, опытный сотрудник дипломатической службы и старший советник Пенса, станет свидетелем, чтобы выполнить запрос демократов выступить на этой неделе, когда много высших должностных лиц отказались давать показания в ходе расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Уильямс была среди чиновников, присутствовавших 25 июля во время разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.