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Espreso.tvМирДело об импичменте: в Конгрессе будет свидетельствовать старший советник Пенса

Дело об импичменте: в Конгрессе будет свидетельствовать старший советник Пенса

Старший советник вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс в четверг, 8 ноября, даст показания перед комитетами Палаты представителей, ведущих расследование об импичменте президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает The Hill.

"Дженнифер Уильямс, опытный сотрудник дипломатической службы и старший советник Пенса, станет свидетелем, чтобы выполнить запрос демократов выступить на этой неделе, когда много высших должностных лиц отказались давать показания в ходе расследования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Уильямс была среди чиновников, присутствовавших 25 июля во время разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

  • Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
  • 4, 5 и 6 ноября Палата представителей США обнародовала стенограммы закрытых слушаний, которые проходят в контексте расследования по импичменту Трампа. В понедельник были обнародованы показания американских послов Мари Йованович и Майкла Маккинли, во вторник - спецпредставителя США Курта Волкера и посла при ЕС Гордона Сондленда, в среду - временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора .
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