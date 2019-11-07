Дело об импичменте: в Конгрессе будет свидетельствовать старший советник Пенса
7 ноября, 2019, 18:04
Старший советник вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс в четверг, 8 ноября, даст показания перед комитетами Палаты представителей, ведущих расследование об импичменте президента США Дональда Трампа
Об этом сообщает The Hill.
"Дженнифер Уильямс, опытный сотрудник дипломатической службы и старший советник Пенса, станет свидетелем, чтобы выполнить запрос демократов выступить на этой неделе, когда много высших должностных лиц отказались давать показания в ходе расследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Уильямс была среди чиновников, присутствовавших 25 июля во время разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
- Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
- 4, 5 и 6 ноября Палата представителей США обнародовала стенограммы закрытых слушаний, которые проходят в контексте расследования по импичменту Трампа. В понедельник были обнародованы показания американских послов Мари Йованович и Майкла Маккинли, во вторник - спецпредставителя США Курта Волкера и посла при ЕС Гордона Сондленда, в среду - временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора .
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