Зеленский поручил отделить ГТС от Нафтогаза до конца года
Соответствующее поручение президент дал министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю, передает пресс-служба Офиса президента.
"Владимир Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК Нафтогаз до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
Вместе с тем Зеленский поручил Минэнерго упростить процедуры присоединения украинцев к электрическим и другим сетям.
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Напомним, в декабре 2018 года правительство приняло решение передать ОАО "Магистральные газопроводы Украины" во временное управление НАК "Нафтогаз Украины". После этого Владимир Гройсман планировал вывести МГУ из подчинения "Нафтогаза".
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Как отмечается в постановлении Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета министров № 496 от 1 июля 2016 года", правительство постановляет "Нафтогазу" утвердить в 10-дневный срок со дня опубликования постановления и представить в Кабинет министров детализированный план мероприятий по реализации задач, определенных планом реструктуризации "Нафтогаза" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа.
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24 октября Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами "Магистральных газопроводов Украины" Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Министерство финансов.
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31 октября парламент принял во втором чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".
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