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Espreso.tvОбществоЗеленский поручил отделить ГТС от Нафтогаза до конца года

Зеленский поручил отделить ГТС от Нафтогаза до конца года


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить процедуру анбандлинга Нафтогаза до 31 декабря 2019 года

Соответствующее поручение президент дал министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю, передает пресс-служба Офиса президента.

"Владимир Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК Нафтогаз до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Зеленский поручил Минэнерго упростить процедуры присоединения украинцев к электрическим и другим сетям.

  • Напомним, в декабре 2018 года правительство приняло решение передать ОАО "Магистральные газопроводы Украины" во временное управление НАК "Нафтогаз Украины". После этого Владимир Гройсман планировал вывести МГУ из подчинения "Нафтогаза".

  • Как отмечается в постановлении Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета министров № 496 от 1 июля 2016 года", правительство постановляет "Нафтогазу" утвердить в 10-дневный срок со дня опубликования постановления и представить в Кабинет министров детализированный план мероприятий по реализации задач, определенных планом реструктуризации "Нафтогаза" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа.

  • 24 октября Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами "Магистральных газопроводов Украины" Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Министерство финансов.

  • 31 октября парламент принял во втором чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

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