Зеленский поручил отделить ГТС от Нафтогаза до конца года

Напомним, в декабре 2018 года правительство приняло решение передать ОАО "Магистральные газопроводы Украины" во временное управление НАК "Нафтогаз Украины". После этого Владимир Гройсман планировал вывести МГУ из подчинения "Нафтогаза".

Как отмечается в постановлении Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета министров № 496 от 1 июля 2016 года", правительство постановляет "Нафтогазу" утвердить в 10-дневный срок со дня опубликования постановления и представить в Кабинет министров детализированный план мероприятий по реализации задач, определенных планом реструктуризации "Нафтогаза" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа.