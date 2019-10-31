Рада одобрила законопроект об анбандлинге "Нафтогаза"

31 октября, 2019, 19:04

Парламент принял во втором чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа"

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

За соответствующее решение проголосовал 341 парламентарий.

Документ разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи по протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации Украина с ЕС.

"Наконец мы отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это крайне важно, потому анбандлинг - это, в первую очередь, внедрение европейских газовых правил. И ни в коем случае не приватизация стратегических активов", - прокомментировал Гончарук.

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Он пояснил, что анбандлинг означает привлечение инвестиций в украинскую ГТС и создание независимого оператора в полном соответствии с европейским законодательством. Более того, принятый законопроект является выполнением международных обязательств Украины.

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"Это гарантирует энергетическую безопасность Европы, усиливает нашу устойчивость на международной арене. И подчеркиваю еще раз: украинская газотранспортная система остается в государственной собственности на 100%", - подчеркнул премьер.

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В законе определяется, что оператором газотранспортной системы, находящейся в государственной собственности и не подлежащей приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.

"Решение об участии в операторе газотранспортной системы других лиц, чем государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству, может быть принято исключительно Верховной Радой Украины исключительно на основе актов законодательства Энергетического Сообщества в сфере энергетики", - говорится в пояснительной записке.