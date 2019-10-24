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Espreso.tvОбществоПравительство передало "Магистральные газопроводы" в управление Минфину

Правительство передало "Магистральные газопроводы" в управление Минфину


фото: reuters
Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами "Магистральных газопроводов Украины" от Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Министерство финансов

Об этом сообщил глава "МГУ" Александр Лисниченко на своей странице в Facebook.

Лисниченко отметил, что это изменение является частью дорожной карты по отделению транспортной функции (анбандлингу).

"Это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и обязательный базис для подписания следующего транзитного соглашения.

Теперь независимость будущего оператора будет обеспечена после передачи корпоративных прав в АО "МГУ". Над чем активно работаем сейчас", - заявил Лисниченко.

  • Напомним, что в декабре 2018 г. правительство приняло решение передать ОАО "Магистральные газопроводы Украины" во временное управление НАК "Нафтогаз Украины". После этого Владимир Гройсман планировал вывести МГУ из подчинения "Нафтогаза".
  • Как отмечается в постановлении Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета министров № 496 от 1 июля 2016 года", правительство постановляет "Нафтогаза" утвердить в 10-дневный срок со дня опубликования постановления и представить в Кабинет министров детализированный план мероприятий по реализации задач, определенных планом реструктуризации "Нафтогаза" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа.
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