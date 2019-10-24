Правительство передало "Магистральные газопроводы" в управление Минфину

24 октября, 2019, 13:55

Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами "Магистральных газопроводов Украины" от Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Министерство финансов

Об этом сообщил глава "МГУ" Александр Лисниченко на своей странице в Facebook.

Лисниченко отметил, что это изменение является частью дорожной карты по отделению транспортной функции (анбандлингу).

"Это важный шаг в выполнении Украиной внешних обязательств и обязательный базис для подписания следующего транзитного соглашения.

Теперь независимость будущего оператора будет обеспечена после передачи корпоративных прав в АО "МГУ". Над чем активно работаем сейчас", - заявил Лисниченко.