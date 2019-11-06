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Espreso.tvСпортРоссию могут отстранить от Олимпиады-2020 уже 9 декабря, - журналист

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 уже 9 декабря, - журналист


фото: DW
Автор серии документальных фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт заявил, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 9 декабря

Об этом Зеппельт написал в twitter.

"Заседание комитета WADA о соответствии по поводу предполагаемых манипуляций с данными Московской лаборатории и статуса соответствия Российского антидопингового агентства запланировано на 17 ноября. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором должны обсуждаться итоговые последствия для России, состоится 9 декабря в Париже или Лондоне", - написал Зеппельт.

Немецкий журналист со ссылкой на источник в WADA сообщил, что российская сторона не смогла ответить на все вопросы о несоответствиях в данных московской антидопинговой лаборатории.

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