Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 уже 9 декабря, - журналист
Об этом Зеппельт написал в twitter.
"Заседание комитета WADA о соответствии по поводу предполагаемых манипуляций с данными Московской лаборатории и статуса соответствия Российского антидопингового агентства запланировано на 17 ноября. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором должны обсуждаться итоговые последствия для России, состоится 9 декабря в Париже или Лондоне", - написал Зеппельт.
Немецкий журналист со ссылкой на источник в WADA сообщил, что российская сторона не смогла ответить на все вопросы о несоответствиях в данных московской антидопинговой лаборатории.
ARD Doping Editorial Team: Meeting of WADA Compliance Review Commitee about alleged Moscow lab data manipulation and @rusada compliance scheduled for mid Nov (17th). Extraordinary @wada_ama Exco meeting to discuss final consequences for RUS possibly on Dec 9th in Paris or London- Hajo Seppelt (@hajoseppelt) November 5, 2019
- 22 сентября стало известно, что WADA подозревает, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом, что может привести к отстранению сборной России от Олимпиады-2020 .
- 29 октября компания Microsoft заявила, что связанные с Россией хакеры совершили 16 кибератак на антидопинговые лаборатории на трех континентах
- 5 ноября президент МОК Томас Бах заявил, что на Олимпийских играх-2020 в Токио могут ввести новейшее генное антидопинговое тестирование .
- 5 октября Всемирное антидопинговое агентство открыло 47 новых дел против российских спортсменов.
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