Российские хакеры атаковали антидопинговые лаборатории по всему миру - Microsoft
Об этом сообщает iSport.ua.
В Microsoft уверены, что кибератаки были проведены группой хакеров, связанной с Fancy Bear. В прошлом эта хакерская группа прославилась тем, что взломала компьютеры WADA (Всемирного антидопингового агентства).
Вице-президент по безопасности и доверия клиентов Microsoft Том Берт заявил, что хакеры начали свои атаки 16 сентября, незадолго до появления сообщений о том, что WADA подозревает Россию в подделке доказательств, которые она передала в Московскую антидопинговую лабораторию.
В конце сентября WADA выявило несоответствие данных Московской антидопинговой лаборатории со своей базой, после чего инициировало запуск процедуры лишения РУСАДА (Российского антидопингового агентства) статуса соответствия.
- 22 сентября стало известно, что WADA подозревает, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом, что может привести к отстранению сборной России от Олимпиады-2020 .
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