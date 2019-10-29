Российские хакеры атаковали антидопинговые лаборатории по всему миру - Microsoft

29 октября, 2019, 11:42

Компания Microsoft заявила, что связанные с Россией хакеры совершили 16 кибератак на антидопинговые лаборатории на трех континентах

Об этом сообщает iSport.ua.

В Microsoft уверены, что кибератаки были проведены группой хакеров, связанной с Fancy Bear. В прошлом эта хакерская группа прославилась тем, что взломала компьютеры WADA (Всемирного антидопингового агентства).

Вице-президент по безопасности и доверия клиентов Microsoft Том Берт заявил, что хакеры начали свои атаки 16 сентября, незадолго до появления сообщений о том, что WADA подозревает Россию в подделке доказательств, которые она передала в Московскую антидопинговую лабораторию.

В конце сентября WADA выявило несоответствие данных Московской антидопинговой лаборатории со своей базой, после чего инициировало запуск процедуры лишения РУСАДА (Российского антидопингового агентства) статуса соответствия.