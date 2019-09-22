WADA собирается отстранить Россию от Олимпиады-2020, - The Telegraph

22 сентября, 2019, 11:50

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом. Не исключается, что данные московской лаборатории подделали перед тем, как их передали в WADA