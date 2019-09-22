WADA собирается отстранить Россию от Олимпиады-2020, - The Telegraph
22 сентября, 2019, 11:50
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом. Не исключается, что данные московской лаборатории подделали перед тем, как их передали в WADA
Об этом со ссылкой на The Telegraph сообщает Еспресо.TV .
Такую же информацию обнародовал журналист ARD Хайо Зеппельт, который сообщил, что комитет по соответствию WADA передаст информацию о возможном вмешательстве российской стороны в данные из лаборатории исполнительному комитету организации.
23-го сентября WADA должен представить доклад о данных московской лаборатории.
- Впервые о возможной запрет участия РФ в Олимпиаде в Токио сообщалось в января 2019 года .
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