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Espreso.tvМирWADA собирается отстранить Россию от Олимпиады-2020, - The Telegraph

WADA собирается отстранить Россию от Олимпиады-2020, - The Telegraph

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом. Не исключается, что данные московской лаборатории подделали перед тем, как их передали в WADA

Об этом со ссылкой на The Telegraph сообщает Еспресо.TV .

Такую же информацию обнародовал журналист ARD Хайо Зеппельт, который сообщил, что комитет по соответствию WADA передаст информацию о возможном вмешательстве российской стороны в данные из лаборатории исполнительному комитету организации.

23-го сентября WADA должен представить доклад о данных московской лаборатории.

  • Впервые о возможной запрет участия РФ в Олимпиаде в Токио сообщалось в января 2019 года .
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