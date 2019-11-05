На Олимпиаде-2020 готовят революцию в тестировании на допинг
Об этом сообщает insidethegames.biz .
Президент МОК (Международного олимпийского комитета) Томас Бах рассказал, что на летних Олимпийских играх 2020 в японском Токио может быть введен новый вид антидопингового тестирования, рассматривается возможность генного тестирования.
"Если эти тесты будут одобрены WADA (Всемирное антидопинговое агентство), новое генное тестирование может появиться в Токио. Эти методы усилят борьбу с допингом. Мы хотим, чтобы люди, которые нарушают правила, никогда и нигде не чувствовали себя в безопасности", - рассказал Бах.
Сегодня, 5 ноября, в польском Катовице стартовала Всемирная антидопинговая конференция. На ней участники обсудят актуальные методы борьбы с нарушениями антидопингового законодательства.
- 29 октября компания Microsoft заявила, что связанные с Россией хакеры совершили 16 кибератак на антидопинговые лаборатории на трех континентах
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