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Espreso.tvСпортНа Олимпиаде-2020 готовят революцию в тестировании на допинг

На Олимпиаде-2020 готовят революцию в тестировании на допинг


фото: AFP
На Олимпийских играх-2020 в Токио могут ввести новейшее генное антидопинговое тестирование

Об этом сообщает insidethegames.biz .

Президент МОК (Международного олимпийского комитета) Томас Бах рассказал, что на летних Олимпийских играх 2020 в японском Токио может быть введен новый вид антидопингового тестирования, рассматривается возможность генного тестирования.

"Если эти тесты будут одобрены WADA (Всемирное антидопинговое агентство), новое генное тестирование может появиться в Токио. Эти методы усилят борьбу с допингом. Мы хотим, чтобы люди, которые нарушают правила, никогда и нигде не чувствовали себя в безопасности", - рассказал Бах.

Сегодня, 5 ноября, в польском Катовице стартовала Всемирная антидопинговая конференция. На ней участники обсудят актуальные методы борьбы с нарушениями антидопингового законодательства.

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