"Динамо" Загреб - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
6 ноября, 2019, 08:01
Сегодня в Загребе в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" встречается с хорватским "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Перед ключевой игрой группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" и загребское "Динамо" имеют по 4 очка и делят в квартете C второе-третье места.
Возглавляет турнирную таблицу английский "Манчестер Сити", который набрал 9 баллов. На последней позиции идет итальянская "Аталанта", которая не смогла набрать ни одного пункта.
22 октября в Харькове "Шахтер" не смог переиграть хорватское "Динамо" и свел игру с ним вничью 2: 2.
Лига чемпионов
Групповой раунд. 4-й тур
Группа C
"Динамо" (Хорватия) - "Шахтер" (Украина)
6 ноября, Загреб, стадион «Максимир»
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- Напомним, 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
- 2 ноября в 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" во Львове уверенно победил "Карпаты".
- "Шахтер" перед ключевым матчем группового раунда Лиги чемпионов против хорватского "Динамо" потерял полузащитника Евгения Коноплянку .
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