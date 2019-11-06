"Динамо" Загреб - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

6 ноября, 2019, 08:01

Сегодня в Загребе в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" встречается с хорватским "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Перед ключевой игрой группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" и загребское "Динамо" имеют по 4 очка и делят в квартете C второе-третье места.

Возглавляет турнирную таблицу английский "Манчестер Сити", который набрал 9 баллов. На последней позиции идет итальянская "Аталанта", которая не смогла набрать ни одного пункта.

22 октября в Харькове "Шахтер" не смог переиграть хорватское "Динамо" и свел игру с ним вничью 2: 2.

Лига чемпионов

Групповой раунд. 4-й тур

Группа C

"Динамо" (Хорватия) - "Шахтер" (Украина)

6 ноября, Загреб, стадион «Максимир»

Начало - 22:00

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