"Шахтер" не справился с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов

22 октября, 2019, 21:47

В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" удачно начал матч в Харькове и вышел вперед на 16-й минуте. Марлос отпасовал с правого фланга на Евгения Коноплянку, который с вратарской отправил мяч в сетку.

"Динамо" отыгралось уже на 25-й минуте. После передачи Мислава Оршича мяч в ворота в одно касание переправил Дани Ольмо.

На 60-й минуте в ворота "Шахтера" был назначен пенальти. Андрей Пятов свалил на газон Марио Гарвановича, а Оршич реализовал одиннадцатиметровый.

"Шахтер" восстановил равновесие на 75-й минуте. Алан Патрик передачей вразрез вывел один на один Додо, который переиграл голкипера и сравнял счет.

"Шахтер" сыграл с "Динамо" вничью 2: 2, набрал 4 очка и остался на третьей позиции в группе С. "Динамо" также имеет 4 пункта и идет вторым. С 6 баллами лидирует английский "Манчестер Сити", который сегодня будет принимать итальянскую "Аталанту", у которой ни одного очка в активе.

Следующий матч "Шахтер" сыграет 6 ноября в Загребе против "Динамо".

Лига чемпионов

Групповой раунд, 3-й тур

Группа C

"Шахтер" (Украина) - "Динамо" (Хорватия) 2: 2

Голы: Коноплянка, 16 Додо, 75 - Ольмо, 25 Оршич, 60 (пен.)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат (Додо, 66), Марлос (Коваленко, 84), Коноплянка (Соломон, 66), Тайсон, Алан Патрик, Степаненко, Мораес.

"Динамо": Ливакович, Теофиль-Катрин, Перич, Дилавер, Леовац, Ольмо, Моро, Оршич (Иванушец, 90), Адеми (Гояк, 68), Стоянович, Гавранович (Петкович, 62).

Предупреждение: Стоянович, 7 Перич, 23; Алан Патрик, 40; Пятов, 58; Болбат, 59; Дилавер, 63; Адеми, 64.