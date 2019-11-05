"Шахтер" улетел на решающий матч Лиги чемпионов без Коноплянки
5 ноября, 2019, 11:30
"Шахтер" перед ключевым матчем группового раунда Лиги чемпионов против хорватского "Динамо" потерял полузащитника Евгения Коноплянку
Об этом сообщает sport.ua.
В Загреб на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против хорватского "Динамо" вместе с "Шахтером" не полетели полузащитники Евгений Коноплянка и Манор Соломон, у которых ранее были повреждения. В то же время, в списке есть Марлос, который также имел проблемы со здоровьем.
Состав "Шахтера"
Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин
Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили
Хавбека: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Тайсон
Нападающие: Дентиньо, Мораес, Сикан
Матч "Динамо" (Загреб) - "Шахтер" состоится 6 ноября и начнется в 22:00. Обе команды после 3-х туров по 4 очка и делят второе-третье места.
- Напомним, 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
- 2 ноября в 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" во Львове уверенно победил "Карпаты" .
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