"Шахтер" улетел на решающий матч Лиги чемпионов без Коноплянки

5 ноября, 2019, 11:30

"Шахтер" перед ключевым матчем группового раунда Лиги чемпионов против хорватского "Динамо" потерял полузащитника Евгения Коноплянку

Об этом сообщает sport.ua.

В Загреб на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против хорватского "Динамо" вместе с "Шахтером" не полетели полузащитники Евгений Коноплянка и Манор Соломон, у которых ранее были повреждения. В то же время, в списке есть Марлос, который также имел проблемы со здоровьем.

Состав "Шахтера"

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили

Хавбека: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Тайсон

Нападающие: Дентиньо, Мораес, Сикан

Матч "Динамо" (Загреб) - "Шахтер" состоится 6 ноября и начнется в 22:00. Обе команды после 3-х туров по 4 очка и делят второе-третье места.