"Шахтер" разгромил "Карпаты" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" вышел на матч с "Карпатами" в полурезервном составе из-за травм Марлоса, Исмаили, Евгения Коноплянки и Сергея Кривцова.
Это не помешало команде Луиша Каштру получить крупную победу.
"Шахтер" на 10-й минуте вывел вперед Андрей Борячук, который забил за дончан впервые за два года. На 58-й минуте преимущество лидеров чемпионата увеличил Виктор Коваленко, для которого этот гол стал первым за полгода.
До разгромного счет на 65-й минуте довел Тете.
"Шахтер" победил "Карпаты" 3: 0, набрал 37 очков и увеличил отрыв от ближайшего преследователя - "Динамо" - до 13 баллов. "Карпаты" имеют 10 пунктов и идут десятыми.
Чемпионат Украины
13-й тур
2 ноября
"Карпаты" - "Шахтер" 0: 3
Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65
- Напомним, 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались киевляне, которые переиграли дончан со счетом 2: 1 .
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