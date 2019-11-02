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Espreso.tvСпорт"Шахтер" разгромил "Карпаты" в чемпионате Украины

"Шахтер" разгромил "Карпаты" в чемпионате Украины


фото: twitter
В 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" во Львове уверенно победил "Карпаты"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" вышел на матч с "Карпатами" в полурезервном составе из-за травм Марлоса, Исмаили, Евгения Коноплянки и Сергея Кривцова.

Это не помешало команде Луиша Каштру получить крупную победу.

"Шахтер" на 10-й минуте вывел вперед Андрей Борячук, который забил за дончан впервые за два года. На 58-й минуте преимущество лидеров чемпионата увеличил Виктор Коваленко, для которого этот гол стал первым за полгода.

До разгромного счет на 65-й минуте довел Тете.

"Шахтер" победил "Карпаты" 3: 0, набрал 37 очков и увеличил отрыв от ближайшего преследователя - "Динамо" - до 13 баллов. "Карпаты" имеют 10 пунктов и идут десятыми.

Чемпионат Украины

13-й тур

2 ноября

"Карпаты" - "Шахтер" 0: 3

Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65

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