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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Бавария" без проблем победила "Олимпиакос"

Лига чемпионов: "Бавария" без проблем победила "Олимпиакос"


фото: REUTERS
В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкая "Бавария" спокойно победила греческий "Олимпиакос" со счетом 2:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд, 4-й тур

группа В

"Бавария" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция) 2:0

Гол: Левандовский, 69, Перишич, 89

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