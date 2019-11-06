Лига чемпионов: "Бавария" без проблем победила "Олимпиакос"
6 ноября, 2019, 21:45
В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов немецкая "Бавария" спокойно победила греческий "Олимпиакос" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд, 4-й тур
группа В
"Бавария" (Германия) - "Олимпиакос" (Греция) 2:0
Гол: Левандовский, 69, Перишич, 89
- Напомним, "Шахтер" сегодня сыграет против "Динамо" в Загребе. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
- В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Челси" и нидерландский "Аякс" сыграли в феерическую ничью, забив на двоих восемь мячей.
- В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграла дома в нулевую ничью с чешской "Спартой"
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