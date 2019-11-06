Еврокомиссия назвала дату нового раунда переговоров по транзиту газа
6 ноября, 2019, 20:33
Переговоры между представителями Еврокомиссии, Украины и России по транзиту российского газа состоятся 8 ноября
Об этом в ответе на письменный запрос Укринформа сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анка Падурару.
"Информирую вас, что трехсторонние технические переговоры состоятся 8 ноября", - говорится в сообщении.
- Европейская сторона предложила модель, согласно которой Украина и Россия подпишут договор о транспортировке газа.
- Вице-президент Еврокомиссии Шефчович заявил, что разочарован переговорами между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, так стороны не достигли конструктивных решений.
- Если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит газа в Европу, в газотранспортную систему Украины могут закачать водород, который будет использоваться для сохранения энергии, выработанной из альтернативных источников.
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