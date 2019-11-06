Еврокомиссия назвала дату нового раунда переговоров по транзиту газа

6 ноября, 2019, 20:33

Переговоры между представителями Еврокомиссии, Украины и России по транзиту российского газа состоятся 8 ноября

Об этом в ответе на письменный запрос Укринформа сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анка Падурару.

"Информирую вас, что трехсторонние технические переговоры состоятся 8 ноября", - говорится в сообщении.