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Espreso.tvОбществоТрамп заявил, что не знает Мари Йованович

Трамп заявил, что не знает Мари Йованович


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает бывшего посла в Украине Мари Йованович

Об этом он сказал отъездом на предвыборный митинг в штат Кентукки, сообщает The Hill.

"Я действительно не знаю ее", - сказал Трамп.

По его словам, Владимир Зеленский, согласно опубликованной стенограмме Белого дома июльского звонка между ними, также не был доволен Йованович.

"Если вы посмотрите на стенограммы, президент Украины тоже не был ее сторонником. Я уверен, что она очень хорошая женщина, просто я мало о ней знаю", - заявил президент США.

Он также в очередной раз заявил, что в жалобе информатора было много ложной информации.

"Я думаю, что этот обличитель дал много ложной информации, и вы должны увидеть, кто этот обличитель", - отметил он.

Ранее Йованович рассказала, что была "шокирована" и "встревожена", когда узнала, что Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому о ней во время скандального разговора.

Также дипломат рассказала, что с лета 2018 года Трамп давил на Госдепартамент, чтобы ее уволили.

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