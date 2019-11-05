 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРебров назвал главную проблему "Динамо"

Ребров назвал главную проблему "Динамо"


фото: dynamo.kiev.ua
Бывший тренер "Динамо" Сергей Ребров считает, что киевскому клубу не хватает лидеров, что является главной проблемой команды

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Бывший нападающий и тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал, что является главной проблемой команды в чемпионате Украины и еврокубках.

"Нужно покупать легионеров, искать игроков. Не нужно думать, что игрок тридцать лет, и он исчерпал свои возможности. Мне кажется, в Украине можно найти качественного возрастного игрока. Я вижу, какая проблема в "Динамо": есть много хороших игроков молодых , но нет лидеров на поле, на которых они будут равняться", - высказался специалист.

Ребров работал в "Динамо" с 2014 по 2017 год. Он дважды приводил киевскую команду к чемпионству. Сейчас 45-летний специалист возглавляет "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать