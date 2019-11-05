Ребров назвал главную проблему "Динамо"
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
Бывший нападающий и тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал, что является главной проблемой команды в чемпионате Украины и еврокубках.
"Нужно покупать легионеров, искать игроков. Не нужно думать, что игрок тридцать лет, и он исчерпал свои возможности. Мне кажется, в Украине можно найти качественного возрастного игрока. Я вижу, какая проблема в "Динамо": есть много хороших игроков молодых , но нет лидеров на поле, на которых они будут равняться", - высказался специалист.
Ребров работал в "Динамо" с 2014 по 2017 год. Он дважды приводил киевскую команду к чемпионству. Сейчас 45-летний специалист возглавляет "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.
- Недавно стало известно, что в летнее межсезонье в киевское "Динамо" мог вернуться специалист Сергей Ребров , но на посту главного тренера оставили Александра Хацкевича
- 17 октября, бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров сказал, что Андрей Шевченко вскоре покинет сборную Украины ради работы в топ-клубе.
- Напомним, 23 июля Сергей Ребров на 3 года продлил контракт с "Ференцварошем" .
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