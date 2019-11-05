Ребров назвал главную проблему "Динамо"

5 ноября, 2019, 18:25

Бывший тренер "Динамо" Сергей Ребров считает, что киевскому клубу не хватает лидеров, что является главной проблемой команды

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Бывший нападающий и тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров рассказал, что является главной проблемой команды в чемпионате Украины и еврокубках.

"Нужно покупать легионеров, искать игроков. Не нужно думать, что игрок тридцать лет, и он исчерпал свои возможности. Мне кажется, в Украине можно найти качественного возрастного игрока. Я вижу, какая проблема в "Динамо": есть много хороших игроков молодых , но нет лидеров на поле, на которых они будут равняться", - высказался специалист.

Ребров работал в "Динамо" с 2014 по 2017 год. Он дважды приводил киевскую команду к чемпионству. Сейчас 45-летний специалист возглавляет "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии.