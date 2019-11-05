Против российских спортсменов открыли еще 47 допинговых дел
5 ноября, 2019, 16:33
Всемирное антидопинговое агентство открыло 47 новых дел против российских спортсменов
Об этом сообщает официальный сайт WADA.
Исполнительный комитет WADA отправил в международные федерации 47 пакетов документов российских спортсменов в рамках расследования дела о манипуляциях в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
Партия из 47 пакетов доказательств была отправлена в соответствующие международные федерации, чтобы они могли возбудить дела. Исполнительный комитет WADA принял соответствующее решение накануне Всемирной конференции по вопросам допинга в спорте, которая проходит 5-7 ноября в Катовице (Польша).
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