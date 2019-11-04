"Милан" установил позорное достижение на домашнем стадионе

4 ноября, 2019, 11:39

Впервые за 30 лет в чемпионате Италии, "Милан" проиграл "Лацио" на стадионе "Сан Сиро"

Об этом сообщает opta.

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Милан" уступил дома римском "Лацио" со счетом 1: 2. Подобная поражение на домашнем стадионе миланского клуба "Сан Сиро", в матче против "орлов" случалась 30 лет назад. С 1989 года "Милан" ни разу не проигрывал "Лацио" дома.

После этого поражения "Милан" опустился на одиннадцатое место в турнирной таблице Серии А, по "Лацио" то клуб поднялся на четвёртое место, потеснив "Аталанту" Руслана Малиновского. Лидирует в чемпионате Италии туринский "Ювентус", опережая "Интер" на 1 зачетный пункт.