Джонсон исключил блокирование с партией Brexit на выборах

4 ноября, 2019, 10:20

Лидер британских консерваторов, премьер-министр страны Борис Джонсон отверг предложение главы партии Brexit Найджела Фараджа создать блок для участия в досрочных выборах под названием "Leave alliance" "(Альянс за выход")

Об этом сообщает BBC.

"Я исключал пакт с кем-либо, так как не считаю, что делать это разумно. Мы гордимся нашими убеждениями, мы гордимся нашим консерватизмом" Единая нация ", - сказал Джонсон.

Фарадж накануне заявил, что воздержится от выставления кандидата на каждое место в парламенте Великобритании, если премьер-министр откажется от соглашения о выходе из ЕС и присоединится к нему в "пакте о ненападении".

Но Джонсон настаивает, что он не собирается договариваться ни с одним лидером партии до выборов 12 декабря.

"Единственным вероятным следствием голосования за них (других партийных лидеров), а не нас как консерваторов, является то, что вы делаете более вероятным, что вы получите Джереми Корбина и лейбористов и хаотическое созвездия других партий", - сказал он.

Согласно опросам, за консерваторов готовы проголосовать от 36 до 41% избирателей, за партию Brexit - от 7 до 13%, в то время, как оппозиционная Лейбористськак партия может рассчитывать на 21-24 процентов голосов.