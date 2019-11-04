Джонсон исключил блокирование с партией Brexit на выборах
Об этом сообщает BBC.
"Я исключал пакт с кем-либо, так как не считаю, что делать это разумно. Мы гордимся нашими убеждениями, мы гордимся нашим консерватизмом" Единая нация ", - сказал Джонсон.
Фарадж накануне заявил, что воздержится от выставления кандидата на каждое место в парламенте Великобритании, если премьер-министр откажется от соглашения о выходе из ЕС и присоединится к нему в "пакте о ненападении".
Но Джонсон настаивает, что он не собирается договариваться ни с одним лидером партии до выборов 12 декабря.
"Единственным вероятным следствием голосования за них (других партийных лидеров), а не нас как консерваторов, является то, что вы делаете более вероятным, что вы получите Джереми Корбина и лейбористов и хаотическое созвездия других партий", - сказал он.
Согласно опросам, за консерваторов готовы проголосовать от 36 до 41% избирателей, за партию Brexit - от 7 до 13%, в то время, как оппозиционная Лейбористськак партия может рассчитывать на 21-24 процентов голосов.
- Напомним, 29 октября Палата общин британского парламента поддержала инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение
Читайте также
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром