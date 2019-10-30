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Espreso.tvОбществоПарламент Великобритании проголосовал за досрочные выборы в декабре

Парламент Великобритании проголосовал за досрочные выборы в декабре


фото: reuters
Палата общин парламента Великобритании поддержала предложение премьера Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря

Как сообщает BBC, депутаты поддержали документ 438 голосами против 20.

Законопроект должен пройти Палату лордов. Ожидается, что голосование может состояться до конца недели.

Если Палата лордов поддержит проведение досрочных парламентских выборов, то они станут первыми декабрьскими выборами с 1923 года. Если это произойдет, начнется пятинедельная предвыборная кампания.

Премьер-министр заявил, что общественность должна иметь "выбор" о будущем Brexit и страны.

Джонсон надеется, что выборы дадут ему новый мандат на его соглашение по Brexit и помогут выйти из тупика, из-за которого выход из ЕС пришлось отложить до 31 января.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг призвал Палату общин проголосовать за проведение досрочных выборов 12 декабря.

Это решение он принял в свете того, что депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.

Проведенные на прошлой неделе опросы свидетельствуют о значительном преимуществе консерваторов.

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