Партия Brexit предлагает Джонсону предвыборный альянс в обмен на отказ от соглашения с ЕС

1 ноября, 2019, 16:30

Лидер радикальной евроскептической партии Brexit Найджел Фарадж дал Консервативной партии премьера Бориса Джонсона две недели на создание предвыборного альянса и предупредил о последствиях в случае отказа

Об этом сообщает Sky News.

Фарадж раскритиковал Джонсона за "попытку продать старый мотор" и призвал его отказаться от нового соглашения по Brexit, потому что "ничего не изменилось - это ужасный договор о капитуляции Терезы Мэй".

Лидер партии Brexit установил крайний срок в две недели для того, чтобы Джонсон согласился на объединение и отказался от соглашения. Если же премьер не согласится, то Фарадж поклялся вести жесткую борьбу за каждое место в Англии, Шотландии и Уэльсе.

"Я скажу это Борису Джонсону: откажитесь от соглашения, потому что это не Brexit, отбросьте соглашение, потому что пройдет несколько недель и люди узнают, зачем вы подписались, им это не понравится", - заявил Фарадж.

По его мнению, альянс может обеспечить большинство для партий, поддерживающих Brexit.