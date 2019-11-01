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Espreso.tvМирПартия Brexit предлагает Джонсону предвыборный альянс в обмен на отказ от соглашения с ЕС

Партия Brexit предлагает Джонсону предвыборный альянс в обмен на отказ от соглашения с ЕС


фото: reuters
Лидер радикальной евроскептической партии Brexit Найджел Фарадж дал Консервативной партии премьера Бориса Джонсона две недели на создание предвыборного альянса и предупредил о последствиях в случае отказа

Об этом сообщает Sky News.

Фарадж раскритиковал Джонсона за "попытку продать старый мотор" и призвал его отказаться от нового соглашения по Brexit, потому что "ничего не изменилось - это ужасный договор о капитуляции Терезы Мэй".

Лидер партии Brexit установил крайний срок в две недели для того, чтобы Джонсон согласился на объединение и отказался от соглашения. Если же премьер не согласится, то Фарадж поклялся вести жесткую борьбу за каждое место в Англии, Шотландии и Уэльсе.

"Я скажу это Борису Джонсону: откажитесь от соглашения, потому что это не Brexit, отбросьте соглашение, потому что пройдет несколько недель и люди узнают, зачем вы подписались, им это не понравится", - заявил Фарадж.

По его мнению, альянс может обеспечить большинство для партий, поддерживающих Brexit.

  • Согласно опросам, за консерваторов готовы проголосовать от 36 до 41% избирателей, за партию Brexit - от 7 до 13%, в то время, как оппозиционная Лейбористская партия может рассчитывать на 21-24 процентов голосов.
  • Напомним, 29 октября Палата общин британского парламента поддержала инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.

 

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