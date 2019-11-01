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Espreso.tvМирНа старте избирательной капмании в Великобритании консерваторы значительно опережают оппозицию, - опрос

На старте избирательной капмании в Великобритании консерваторы значительно опережают оппозицию, - опрос


фото: reuters
На фоне начала избирательной кампании в Великобритании Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона опережает оппозиционную Лейбористскую партию в социологических опросах на 15-17%

Об этом сообщает Reuters.

Результаты опроса IpsosMORI показали, что консерваторов поддерживает 41% избирателей, а лейбористов - 24%. Либеральные демократы поддержку 20%, партия Brexit - 7% и "Зеленые" - 3%.

Другой опрос YouGov показал, что за консерваторов готовы проголосовать 36% избирателей, за лейбористов - 21%. Либеральных демократов поддерживают 18%, партию Brexit - 13% и "Зеленых" - 6%.

Напомним, 29 октября Палата общин британского парламента поддержала инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов   12 декабря.

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