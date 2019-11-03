Возможно, до конца жизни: российский журналист Бабченко покинул Украину, - Киселев

3 ноября, 2019, 08:28

Российский журналист Евгений Киселев заявил, что его коллега и соотечественник Аркадий Бабченко покинул Украину

Об этом Киселев заявил в своей программе на YouTube.

В ответ на высказывания писателя и журналиста Сергея Лойко о том, что Бабченко "великий украинский блоггер", Киселев отметил, что тот уехал из страны.

"К сожалению, Бабченко выехал из Украины - возможно, до конца жизни. Мы не знаем, почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию", - сказал Киселев.

В мая 2018 года было объявлено об убийстве Аркадия Бабченко в подъезде его дома в Киеве. Менее чем через сутки журналист появился на пресс-конференции, посвященной его "убийству", и заявил, что событие было инсценировкой.