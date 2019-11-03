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Espreso.tvОбществоВозможно, до конца жизни: российский журналист Бабченко покинул Украину, - Киселев

Возможно, до конца жизни: российский журналист Бабченко покинул Украину, - Киселев


фото: radiosvoboda.org
Российский журналист Евгений Киселев заявил, что его коллега и соотечественник Аркадий Бабченко покинул Украину

Об этом Киселев заявил в своей программе на YouTube.

В ответ на высказывания писателя и журналиста Сергея Лойко о том, что Бабченко "великий украинский блоггер", Киселев отметил, что тот уехал из страны.

"К сожалению, Бабченко выехал из Украины - возможно, до конца жизни. Мы не знаем, почему. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию", - сказал Киселев.

В мая 2018 года было объявлено об убийстве Аркадия Бабченко в подъезде его дома в Киеве. Менее чем через сутки журналист появился на пресс-конференции, посвященной его "убийству", и заявил, что событие было инсценировкой.

  • Напомним, 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Позже оказалось, что Бабченко жив, а "убийство" инсценировала СБУ, чтобы предупредить настоящее преступление и задержать заказчика.
  • Якобы российские спецслужбы завербовали Германа, который нанял для убийства бывшего АТОвца. А тот помог СБУ - и отчитался организатору, что "убийство произошло".
  • Алексей Цымбалюк назвал себя АТОвцем-исполнителем "убийства" Бабченко. В СБУ сначала отрицали участие Цымбалюка, а позже подтвердили.
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