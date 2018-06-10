"Киллер", которого нанимали убить Бабченко, рассказал подробности спецоперации

10 июня, 2018, 21:29

Участник инсценировки убийства Аркадия Бабченко, который играл роль киллера, дал интервью, в котором подробно рассказал об обстоятельствах этого дела

Бывший монах Алексей Цимбалюк 2014 ушел воевать на Донбасс, вступив в "Правый сектор", благодаря чему через год познакомился с Борисом Германом, основным подозреваемым по делу Бабченко. Тот работает с оружием, и у него всегда можно было купить различное оборудование, необходимое на фронте, пишет BBC.

В начале апреля 2018 Герман сделал попытку завербовать Цимбалюка.

"На этой встрече Герман рассказал, что есть определенная группа лиц - в основном это россияне. Они мешают Украине, мешают всем на свете, это враги, их надо убить, и на это определенной группой лиц выделенный бюджет ... В той первой беседе он сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать следует очень быстро, чтобы успеть к осени ", - рассказал Цимбалюк.

Он сделал вид, что заинтересовался, и тогда буквально на следующий день Герман предложил убить Бабченко, отправив через WhatsApp фотографии журналиста.

Цимбалюк сразу связался с СБУ и вместе с оперативниками установил "ценник" - $ 30 тыс. За убийство.

"Первую беседу с Германом я записывал на диктофон телефона. Профайл на Бабченко я сразу же перебросил оперативнику. В дальнейшем я уже работал с техникой СБУ - наши встречи с Германом преимущественно были без телефонов, они оставались в машине. Техника была на мне", - рассказал он.

Во время передачи предоплаты в размере $ 14 тыс. Цимбалюк узнал, что список увеличился - с 30 до 60 целей, но ему известно только два имени - одесского активиста Евромайдана Тодора Пановского и бывшего сотрудника ФСБ Ильи Богданова.

"Для меня это, если честно, звучало как разговор какого-то маньяка", - признался он.

Герман заявил, что ему и заказчику все равно, как будет убит Бабченко, но главное - чтобы это произошло поскорее.

"После того, как я получил деньги, стало понятно, что намерения серьезные ... Вся операция должна была состояться максимально достоверно: мне нужно было осмотреть маршрут, как я туда приеду, как буду отходить, чтобы не попасть на какие камеры. Нужно было сделать все, чтобы полицейские не нашли меня в первый же день, поскольку все бы сразу рассыпалось, разломалось ", - рассказал Цимбалюк.

По его словам, он познакомился с Бабченко всего за несколько дней до предполагаемого убийства.

Сам процесс "убийства" Цимбалюк описал так:

"Когда я поднялся в его квартиру, он уже лежал загримированный. У него просто положили бутылки с водой, чтобы имитировать, что этот поход в магазин состоялся ... Я сказал:" Доброго здоровья ". Он [Бабченко] попросил, чтобы я его не смешил ... я не стрелял. Оружие не использовалось вообще: в этом не было смысла. Если работает пистолет с глушителем, то выстрелов никто так не услышал ... Аркадий лежал в луже крови, возле него стояли бутылки с водой - все было так, как потом все увидели на картинках. все было готово к приезду скорой и ко всему остальному. Никого, ни сотрудников СБУ, ни гримеров, там не было. Была только его жена, которая по легенде во время убийства была в душе. Она должна была услышать, как упало тело, выйти оттуда и вызвать скорую. Я был в квартире буквально 10-15 секунд " .

Через полчаса после этого Цимбалюк сообщил Герману, что "глиста вытравил", и они договорились на следующий день встретиться.

Уже завтра Германа задержали.