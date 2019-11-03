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Espreso.tvЭкономика"Укрспирт" передали в управление Минэкономразвития, - Милованов

"Укрспирт" передали в управление Минэкономразвития, - Милованов


фото: agroreview.com
"Укрспирт" и еще 500 государственных предприятий передали в управление Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в facebook.

"Укрспирт, еще один Укрспирт (да, их два), Аграрный фонд, Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины, Артемсоль, и Коневодство Украины. Наконец под контролем нашего министерства. Сегодня подписал акты приемки в Министерство экономики этих и других 493 агропредприятий", - написал Милованов .

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