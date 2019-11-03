"Укрспирт" передали в управление Минэкономразвития, - Милованов
3 ноября, 2019, 11:18
"Укрспирт" и еще 500 государственных предприятий передали в управление Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства
Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в facebook.
"Укрспирт, еще один Укрспирт (да, их два), Аграрный фонд, Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины, Артемсоль, и Коневодство Украины. Наконец под контролем нашего министерства. Сегодня подписал акты приемки в Министерство экономики этих и других 493 агропредприятий", - написал Милованов .
- 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 55% производства "Укрспирт" находится в тени, а государственные заводы контролируются преступными группировками.
- 1 ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность руководителя государственного предприятия "Укрспирт".
Читайте также
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
Читайте также
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение