Минэкономики объявило конкурс на голову "Укрспирт"

1 ноября, 2019, 13:33

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность руководителя государственного предприятия "Укрспирт"

Об этом сообщил в Facebook глава министерства Тимофей Милованов.

"Объявлен конкурс на голову Укрспирта. Временно исполняющий обязанности - Сергей Блескун", - написал он.

В приказе об объявлении конкурса говорится, что заявки от лиц, желающих принять участие в отборе, будут приниматься в течение 30 дней после публикации объявления о отбор.