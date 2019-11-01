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Espreso.tvОбществоМинэкономики объявило конкурс на голову "Укрспирт"

Минэкономики объявило конкурс на голову "Укрспирт"


фото: tyzhden.ua
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность руководителя государственного предприятия "Укрспирт"

Об этом сообщил в Facebook глава министерства Тимофей Милованов.

"Объявлен конкурс на голову Укрспирта. Временно исполняющий обязанности - Сергей Блескун", - написал он.

В приказе об объявлении конкурса говорится, что заявки от лиц, желающих принять участие в отборе, будут приниматься в течение 30 дней после публикации объявления о отбор.

 

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