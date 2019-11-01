Минэкономики объявило конкурс на голову "Укрспирт"
1 ноября, 2019, 13:33
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность руководителя государственного предприятия "Укрспирт"
Об этом сообщил в Facebook глава министерства Тимофей Милованов.
"Объявлен конкурс на голову Укрспирта. Временно исполняющий обязанности - Сергей Блескун", - написал он.
В приказе об объявлении конкурса говорится, что заявки от лиц, желающих принять участие в отборе, будут приниматься в течение 30 дней после публикации объявления о отбор.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"