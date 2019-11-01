В тени находится более 55% спиртовой отрасли, - Зеленский

1 ноября, 2019, 16:58

55% производства "Укрспирт" находится в тени, а государственные заводы контролируются преступными группировками

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совещания по вопросам развития спиртовой отрасли Украины в рамках поездки в Тернопольскую область, передает пресс-служба Офиса президента.

"Такая у меня есть статистика, вы скажете, так это или нет, то есть более половины, 55% производства сейчас "Укрспирт" в тени, государственные заводы контролируются криминальными группировками более 10 лет", - подчеркнул он.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив рассказала, что, начиная с 2016 года, почти в 5 раз уменьшился финасовый результат госпредприятия.

"Это так же влияет на уплату налогов. Если налог на прибыль "Укрспирт" платил в 2016 году почти 30 млн, то в 2018 году ни копейки налога на прибыль крупнейший государственный спиртовой монополист не уплатил в бюджет", - отметила она.

По ее словам, из-за нелегального рынка спирта государственный и местные бюджеты ежегодно недополучают 8 млрд грн.