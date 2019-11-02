Тысячи алжирцев вышли на улицы с требованием "новой революции"

2 ноября, 2019, 09:37

Более 100 тысяч алжирцев вышли в пятницу, 1 ноября 2019 года, на антиправительственные акции протеста, посвященные шестьдесят пятой годовщины начала войны за независимость страны от Франции

Протестующие прошлись маршем от почтамт в центр Алжира, столицы страны, требовали "новой революции" и скандировали "Народ требует своей независимости", передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Для сдерживания демонстрантов были привлечены многочисленные силы полиции. Также имеется значительное количество задержаний.

Чтобы уменьшить активность протестующих, власти в пятницу закрыла метрополитен Алжира и некоторые поезда в направлении столицы. А за несколько дней до начала акции протеста были заблокированы подъездные пути вокруг города. Впрочем, это не помешало многим демонстрантам принять участие в протестах даже несмотря на то, что они были вынуждены заночевать на обочине заблокированных дорог.

Призывы к протестам на 65-ю годовщину начала войны за независимость Алжира в интернете распространило протестное движение "Хираки". Многие демонстранты сравнивали современную ситуацию в стране с временами колониального угнетения.