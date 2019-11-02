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Espreso.tvМирТысячи алжирцев вышли на улицы с требованием "новой революции"

Тысячи алжирцев вышли на улицы с требованием "новой революции"

Более 100 тысяч алжирцев вышли в пятницу, 1 ноября 2019 года, на антиправительственные акции протеста, посвященные шестьдесят пятой годовщины начала войны за независимость страны от Франции

Протестующие прошлись маршем от почтамт в центр Алжира, столицы страны, требовали "новой революции" и скандировали "Народ требует своей независимости", передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Для сдерживания демонстрантов были привлечены многочисленные силы полиции. Также имеется значительное количество задержаний.

Чтобы уменьшить активность протестующих, власти в пятницу закрыла метрополитен Алжира и некоторые поезда в направлении столицы. А за несколько дней до начала акции протеста были заблокированы подъездные пути вокруг города. Впрочем, это не помешало многим демонстрантам принять участие в протестах даже несмотря на то, что они были вынуждены заночевать на обочине заблокированных дорог.

Призывы к протестам на 65-ю годовщину начала войны за независимость Алжира в интернете распространило протестное движение "Хираки". Многие демонстранты сравнивали современную ситуацию в стране с временами колониального угнетения.

  • Массовые протесты в Алжире начались в марте этого года, после того, как 82-летний президент страны Абдельазиз Бутефлика, который занимал должность в течение 20 лет, объявил, что будет баллотироваться на пятый президентский срок . На фоне протестов в начале апреля он подал в отставку .
  • За неделю временным и.о. президента Алжира был назначен Абделькадер Бенсалем .
  • Впрочем, протесты в стране не прекратились - митингующие требовали устранения правящей верхушки страны и бизнесменов, которые десятилетиями правили страной.
  • К тому же, в июне -за "отсутствия кандидатов" в Алжире было отменено проведение президентских выборов.
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