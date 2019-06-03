В Алжире отменили выборы президента из-за того, что нет кандидатов

3 июня, 2019, 09:53

4 июля в Алжире должны были состояться президентские выборы. Однако Конституционный совет страны отменил их из-за отсутствия кандидатов

Об этом сообщает DW.

Основанием для отмены выборов стало то, что двум кандидатам, подавшим документы для участия в выборах, отказали в регистрации. В то же время в Конституционном совете, который отвечает за проведение выборов в Алжире, не уточнили причин отказа в регистрации кандидатов.

Reuters повидомоляе, что основанием для отказа стало то, что кандидаты не смогли представить 60 тыс подписей избирателей, необходимых для регистрации.

Конституционный совет призвал временно исполняющего обязанности президента Абделькадера Бенсалеха назначить новую дату выборов.