Президент Алжира заявил об отставке
Об этом сообщает Algeria Press Service .
Так, Абдельазиз Бутефлика принял решение уйти со своего поста до истечения срока полномочий.
Однако в администрации сообщили, что до своего ухода президент примет ряд важных решений, которые обеспечат непрерывность функционирования институтов власти в переходный период.
"Абдельазиз Бутефлика уйдет в отставку до 28 апреля, когда заканчивается его президентский мандат", - говорится в заявлении.
Отметим, 11 марта Абдельазиз Бутефлика, который возглавляет Алжир с 1999 года, в обращении к нации объявил, что не будет участвовать в выборах. Он, кроме того, сообщил о переносе даты президентских выборов и об отставке правительства. Такие решения были приняты на фоне массовых протестов в стране.
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