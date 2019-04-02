Президент Алжира заявил об отставке

2 апреля, 2019, 10:11

В Алжире действующий президент заявил об уходе в отставку

Об этом сообщает Algeria Press Service .

Так, Абдельазиз Бутефлика принял решение уйти со своего поста до истечения срока полномочий.

Однако в администрации сообщили, что до своего ухода президент примет ряд важных решений, которые обеспечат непрерывность функционирования институтов власти в переходный период.

"Абдельазиз Бутефлика уйдет в отставку до 28 апреля, когда заканчивается его президентский мандат", - говорится в заявлении.

Отметим, 11 марта Абдельазиз Бутефлика, который возглавляет Алжир с 1999 года, в обращении к нации объявил, что не будет участвовать в выборах. Он, кроме того, сообщил о переносе даты президентских выборов и об отставке правительства. Такие решения были приняты на фоне массовых протестов в стране.