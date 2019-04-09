Парламент Алжира назначил временного президента

9 апреля, 2019, 15:46

Парламент Алжира временно назначил главу верхней палаты Абделькадера Бенсалеха временным президентом страны

Об этом сообщает Reuters .

На этом посту новый глава североафриканской страны будет находиться в течение следующих 90 дней. За это время Алжир в соответствии с конституцией должен подготовиться к досрочным выборам президента

Абделькадер Бенсалех сменил на посту президента Абдельазиз Бутефлика после его отставки.

Абдельазиз Бутефлика занимал пост президента в течение 20 лет, с 1999 года.

Напомним, президент Алжира Абдельазиза Бутефлика подал в отставку 2 апреля, после того как начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах требовал немедленных конституционных процедур для отстранения президента от должности.