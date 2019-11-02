Суд отказал в аресте народного депутата Дубневича

2 ноября, 2019, 19:06

Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве об аресте народного депутата Ярослава Дубневича и назначил ему залог в 100 млн грн

Об этом сообщает "Громадское" .

Высший антикоррупционный отказал в аресте и избрал меру пресечения в виде залога в 100 млн грн депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении 93 млн грн.

Таким образом, суд отказал в ходатайстве генпрокурора Руслана Рябошапки об аресте. Также суд обязал Дубневича сдать паспорта и носить электронный браслет.

Обвинение просило принять Дубневича под стражу на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 93 млн грн. Прокурор Виталий Пономаренко отмечал риски побега подозреваемого, препятствования следствию и влияния на свидетелей, уклонения от следствия.

Прокурор отметил, что в свое время Дубневич в течение трех месяцев находился за границей, а также, согласно полученным разговорам, планировал переносить свой бизнес в Польшу. Анализируя декларацию депутата, прокурор отметил наличие у него около 100 объектов недвижимости и миллионов наличными. Зато сам депутат заявил, что денег на залог не имеет.