9 депутатов группы "За будущее" Бондаря хотят взять Дубневича на поруки

1 ноября, 2019, 16:53

Девять народных депутатов готовы взять на поруки своего коллегу из группы "За будущее" Ярослава Дубневича

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это депутаты группы "За будущее": Виктор Бондарь, Игорь Палица, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Виктор Балога, Сергей Минько, Антон Киссе, Игорь Колыхаев и Петр Юрчишин.

По версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета Укрзализныци на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, оцениваются в более 93 миллиона гривен.

Сам народный депутат говорит о "политической подоплеке" дела.