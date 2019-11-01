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Espreso.tvОбщество9 депутатов группы "За будущее" Бондаря хотят взять Дубневича на поруки

9 депутатов группы "За будущее" Бондаря хотят взять Дубневича на поруки


фото: interfax
Девять народных депутатов готовы взять на поруки своего коллегу из группы "За будущее" Ярослава Дубневича

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это депутаты группы "За будущее": Виктор Бондарь, Игорь Палица, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Виктор Балога, Сергей Минько, Антон Киссе, Игорь Колыхаев и Петр Юрчишин.

По версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета Укрзализныци на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, оцениваются в более 93 миллиона гривен.

Сам народный депутат говорит о "политической подоплеке" дела.

  • Прокуроры САП настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога.
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