САП будет просить арестовать Дубневича под залог в 93 млн гривен
31 октября, 2019, 21:35
Прокуроры САП настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога
Об этом сообщат пресс-служба САП.
"Прокуроры САП настаивают на применении к народному избраннику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета ОАО "Укрзализныця" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы согласно материалам экспертизы составили более 93 млн грн.
Дубневича подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
- Высший антикоррупционный суд 1 ноября выбирать меру пресечения для народного депутата Ярослава Дубневича.
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