САП будет просить арестовать Дубневича под залог в 93 млн гривен

31 октября, 2019, 21:35

Прокуроры САП настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога

Об этом сообщат пресс-служба САП.

"Прокуроры САП настаивают на применении к народному избраннику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Дубневич лоббировал выделение денежных средств из бюджета ОАО "Укрзализныця" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы согласно материалам экспертизы составили более 93 млн грн.

Дубневича подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).