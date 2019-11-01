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Espreso.tvОбществоВАКС изберет меру пресечения Дубневичу 2 ноября, взяли перерыв

ВАКС изберет меру пресечения Дубневичу 2 ноября, взяли перерыв

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения нардепу Ярославу Дубневичу до 11:30 субботы, 2 ноября

Об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующее решение объявила следственная судья Екатерина Широкая.

"Суд по делу объявляет перерыв на стадии исследования доказательств, еще остается исследовать 2 тома доказательств, в субботу, 2 ноября, 11:30", - отметила судья.

  • В ходе судебного заседания 1 ноября девять народных депутатов, среди которых Виктор Бондарь, Игорь Палица, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Виктор Балога, заявили о готовности взять Дубневича на поруки.
  • Прокуроры САП настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога.

 

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