ВАКС изберет меру пресечения Дубневичу 2 ноября, взяли перерыв
1 ноября, 2019, 19:03
Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения нардепу Ярославу Дубневичу до 11:30 субботы, 2 ноября
Об этом сообщает "Укринформ".
Соответствующее решение объявила следственная судья Екатерина Широкая.
"Суд по делу объявляет перерыв на стадии исследования доказательств, еще остается исследовать 2 тома доказательств, в субботу, 2 ноября, 11:30", - отметила судья.
- В ходе судебного заседания 1 ноября девять народных депутатов, среди которых Виктор Бондарь, Игорь Палица, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Виктор Балога, заявили о готовности взять Дубневича на поруки.
- Прокуроры САП настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога.
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