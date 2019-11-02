Невероятный камбэк: "Ливерпуль" удержал отрыв от "Манчестер Сити" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ливерпуль" в гостевой игре с "Астон Виллой" был близок к поражению. Автором первого гола стал полузащитник бирмингемцев Махмуд Хассан, который отправил мяч в ворота соперника на 21-й минуте. Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон сравнял счет на 87-й минуте. В добавленное арбитром время отличился Садио Мане, который принес команде Юргена Клоппа победу 2: 1.
"Манчестер Сити" в домашнем матче против "Саутгемпотона" также пришлось отыгрываться. На 13-й минуте "святых" вывел вперед Джеймс Уорд-Праус. "Ман Сити" смог отыграться на 70-й минуте - результативный удар на счету Серхио Агуэро. Победный мяч на 87-й минуте провел защитник хозяев Кайл Уокер.
"Ливерпуль" набрал 31 очков и удержал преимущество в 6 пунктов над ближайшим преследователем - "Манчестер Сити". "Астон Вилла" имеет 11 баллов и идет в чемпионате Англии 16-й. У "Саутгемптона" 8 очков и 18-е место.
Чемпионат Англии
11-й тур
2 ноября
"Астон Вилла" - "Ливерпуль" 1: 2
Голы: Хассан, 21 - Робертсон, 87, Мане, 90 + 4
"Манчестер Сити" - "Сутгемптон" 2: 1
Голы: Агуэро, 70, Уокер, 86 - Уорд-Праус, 13
- Напомним, 2 ноября в 11-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уступил "Борнмуту" и оказался на восьмой позиции в турнирной таблице.
- Кроме этого, 11 ноября "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Ньюкасла" .
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"