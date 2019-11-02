Невероятный камбэк: "Ливерпуль" удержал отрыв от "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

2 ноября, 2019, 21:22

В 11-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" на последних секундах матча вырвал победу у "Астон Виллы" и сохранил отрыв в 6 очков от "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Ливерпуль" в гостевой игре с "Астон Виллой" был близок к поражению. Автором первого гола стал полузащитник бирмингемцев Махмуд Хассан, который отправил мяч в ворота соперника на 21-й минуте. Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон сравнял счет на 87-й минуте. В добавленное арбитром время отличился Садио Мане, который принес команде Юргена Клоппа победу 2: 1.

"Манчестер Сити" в домашнем матче против "Саутгемпотона" также пришлось отыгрываться. На 13-й минуте "святых" вывел вперед Джеймс Уорд-Праус. "Ман Сити" смог отыграться на 70-й минуте - результативный удар на счету Серхио Агуэро. Победный мяч на 87-й минуте провел защитник хозяев Кайл Уокер.

"Ливерпуль" набрал 31 очков и удержал преимущество в 6 пунктов над ближайшим преследователем - "Манчестер Сити". "Астон Вилла" имеет 11 баллов и идет в чемпионате Англии 16-й. У "Саутгемптона" 8 очков и 18-е место.

Чемпионат Англии

11-й тур

2 ноября

"Астон Вилла" - "Ливерпуль" 1: 2

Голы: Хассан, 21 - Робертсон, 87, Мане, 90 + 4

"Манчестер Сити" - "Сутгемптон" 2: 1

Голы: Агуэро, 70, Уокер, 86 - Уорд-Праус, 13