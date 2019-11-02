"Вест Хэм" с Ярмоленко проиграл "Ньюкаслу" в чемпионате Англии

2 ноября, 2019, 19:55

В 11-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Ньюкасла"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Андрей Ярмоленко начал матч в стартовом составе, однако был заменен после неудачного первого тайма.

"Вест Хэм" ушел на перерыв, уступая со счетом 0: 2 после голов Кирана Кларка и Федерико Фернандеса.

В начале второго тайма Шелви сделал счет разгромным.

Все, что удалось сделать "Вест Хему" - это сократить отставание - на 73-й минуте забил Фабиан Бальбуена, а на 90-й минуте отличился Роберт Сондграсс.

"Вест Хэм" уступил "Ньюкаслу" со счетом 2: 3 и с 13 очками занимает 12-е место. "Ньюкасл" имеет 12 пунктов и идет 15-м.

Чемпионат Англии

11-й тур

2 ноября

"Вест Хэм" - "Ньюкасл" 2: 3

Голы: Бальбуена, 73, Сондграсс, 90 - Кларк, 16 Фернандес, 22 Шелви, 51