"Вест Хэм" с Ярмоленко проиграл "Ньюкаслу" в чемпионате Англии
2 ноября, 2019, 19:55
В 11-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Ньюкасла"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Андрей Ярмоленко начал матч в стартовом составе, однако был заменен после неудачного первого тайма.
"Вест Хэм" ушел на перерыв, уступая со счетом 0: 2 после голов Кирана Кларка и Федерико Фернандеса.
В начале второго тайма Шелви сделал счет разгромным.
Все, что удалось сделать "Вест Хему" - это сократить отставание - на 73-й минуте забил Фабиан Бальбуена, а на 90-й минуте отличился Роберт Сондграсс.
"Вест Хэм" уступил "Ньюкаслу" со счетом 2: 3 и с 13 очками занимает 12-е место. "Ньюкасл" имеет 12 пунктов и идет 15-м.
Чемпионат Англии
11-й тур
2 ноября
"Вест Хэм" - "Ньюкасл" 2: 3
Голы: Бальбуена, 73, Сондграсс, 90 - Кларк, 16 Фернандес, 22 Шелви, 51
- Напомним, 2 ноября в 11-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уступил "Борнмут" и оказался на восьмой позиции в турнирной таблице.
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