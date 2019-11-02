МЮ проиграл "Борнмуту" и скатился на 8-е место в чемпионате Англии
2 ноября, 2019, 17:11
В 11-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уступил "Борнмут" и оказался на восьмой позиции в турнирной таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте. Отличился форвард "Борнмута" Джошуа Кинг.
"Борнумт" победил "Манчестер Юнатйед" со счетом 1: 0, набрал 16 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. МЮ с 13-ю очками опустился на восьмую позицию в премьер-лиге.
Чемпионат Англии
11-й тур
2 ноября
"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" 1: 0
Гол: Кинг, 45
- Напомним, 20 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на последних минутах матча спасся от поражения от "Манчестер Юнайтед", но потерял первые очки в сезоне .
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