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Espreso.tvСпортМЮ проиграл "Борнмуту" и скатился на 8-е место в чемпионате Англии

МЮ проиграл "Борнмуту" и скатился на 8-е место в чемпионате Англии


фото: REUTERS
В 11-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" уступил "Борнмут" и оказался на восьмой позиции в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте. Отличился форвард "Борнмута" Джошуа Кинг.

"Борнумт" победил "Манчестер Юнатйед" со счетом 1: 0, набрал 16 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. МЮ с 13-ю очками опустился на восьмую позицию в премьер-лиге.

Чемпионат Англии

11-й тур

2 ноября

"Борнмут" - "Манчестер Юнайтед" 1: 0

Гол: Кинг, 45

  • Напомним, 20 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на последних минутах матча спасся от поражения от "Манчестер Юнайтед", но потерял первые очки в сезоне .
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