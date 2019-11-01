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Espreso.tvОбществоПрокурор САП уверен, что Дубневич в состоянии сам внести залог почти в 100 млн грн

Прокурор САП уверен, что Дубневич в состоянии сам внести залог почти в 100 млн грн


фото: rbc.ua
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко считает, что заявление народного депутата Ярослава Дубневича о том, что у него нет 93 млн грн на внесение залога, не в полной мере соответствует действительности

Об этом сообщает УНИАН.

"По мнению стороны обвинения, это не вполне соответствует действительности", - сказал Пономаренко, комментируя слова Дубневича.

Прокурор добавил, какие суммы в его декларации.

"Более 6 млн грн, более 2 млн долларов, почти миллион евро, вклады в банках, 91 объект недвижимости - квартиры, дома, земельные участки. Все это указано в его (Дубневича) декларациях", - добавил прокурор.

  • Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения нардепу Ярославу Дубневичу до 11:30 субботы, 2 ноября
  • В ходе судебного заседания 1 ноября девять народных депутатов , среди которых Виктор Бондарь, Игорь Палица, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Виктор Балога, заявили о готовности взять Дубневича на поруки.
  • Прокуроры САП настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн гривен залога.
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