Прокурор САП уверен, что Дубневич в состоянии сам внести залог почти в 100 млн грн

1 ноября, 2019, 20:14

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко считает, что заявление народного депутата Ярослава Дубневича о том, что у него нет 93 млн грн на внесение залога, не в полной мере соответствует действительности