"Львов" сразу нашел замену уволенному тренеру

31 октября, 2019, 18:24

Футбольный клуб "Львов" официально назначил Егише Меликяна новым главным тренером команды

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Футбольный клуб "Львов", который выступает в УПЛ, принял решение заменить уволенного тренера Владимира Мазяра его же помощником. Новым главным тренером команды стал Егише Меликян, известный по выступлениям за сборную Армении, за недолгую тренерскую карьеру 40-летний специалист успел потренировать донецкий "Металлург" и каменскую "Сталь".

Егише Меликян вошел в тренерский штаб Владимира Мазяра в конце сентября и был ассистентом главного тренера, отвечал за тактическую подготовку команды.

После 12 матчей в чемпионате Украины "Львов" с 8 очками занимает последнюю строчку. Следующий матч львовяне проведут 3 ноября на выезде против "Динамо".