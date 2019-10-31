"Львов" сразу нашел замену уволенному тренеру
31 октября, 2019, 18:24
Футбольный клуб "Львов" официально назначил Егише Меликяна новым главным тренером команды
Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.
Футбольный клуб "Львов", который выступает в УПЛ, принял решение заменить уволенного тренера Владимира Мазяра его же помощником. Новым главным тренером команды стал Егише Меликян, известный по выступлениям за сборную Армении, за недолгую тренерскую карьеру 40-летний специалист успел потренировать донецкий "Металлург" и каменскую "Сталь".
Егише Меликян вошел в тренерский штаб Владимира Мазяра в конце сентября и был ассистентом главного тренера, отвечал за тактическую подготовку команды.
После 12 матчей в чемпионате Украины "Львов" с 8 очками занимает последнюю строчку. Следующий матч львовяне проведут 3 ноября на выезде против "Динамо".
- Сегодня, 31 октября, после вылета из Кубка Украины "Львов" решил разорвать контракт с главным тренером команды Владимиром Мазяром
- 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Львов" уступил "Минаю" со счетом 2: 0 .
- 27 октября в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" разгромила в гостях "Львов" и вышла на второе место в турнирной таблице.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"