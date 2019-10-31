Клуб УПЛ уволил главного тренера
31 октября, 2019, 17:07
После вылета из Кубка Украины "Львов" решил разорвать контракт с главным тренером команды Владимиром Мазяром
Об этом сообщает "Футбол 1".
Футбольный клуб "Львов" решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Мазяром. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в чемпионате Украины, а также вылет клуба из Кубка Украины от перволигового "Миная" (0: 2).
Владимир Мазяр возглавил "Львов" в начале этого сезона. Под его руководством команда набрала 2 очка в шести матчах УПЛ, забив при этом лишь один гол. После 12 туров клуб из Львова замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины.
- 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины "Львов" уступил "Минаю" со счетом 2: 0 .
- 27 октября в 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Десна" разгромила в гостях "Львов" и вышла на второе место в турнирной таблице.
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