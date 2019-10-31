Клуб УПЛ уволил главного тренера

31 октября, 2019, 17:07

После вылета из Кубка Украины "Львов" решил разорвать контракт с главным тренером команды Владимиром Мазяром

Об этом сообщает "Футбол 1".

Футбольный клуб "Львов" решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды Владимиром Мазяром. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в чемпионате Украины, а также вылет клуба из Кубка Украины от перволигового "Миная" (0: 2).

Владимир Мазяр возглавил "Львов" в начале этого сезона. Под его руководством команда набрала 2 очка в шести матчах УПЛ, забив при этом лишь один гол. После 12 туров клуб из Львова замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины.