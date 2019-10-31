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Espreso.tvСпортКубок Украины: результаты всех матчей 1/8 финала

Кубок Украины: результаты всех матчей 1/8 финала


фото: shakhtar.com
30 октября были сыграны все матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Кубок Украины

1/8 финала

30 октября

"Минай-Закарпатье" - "Львов" 1:0

Голы: Допилка, 76, Гегедош, 82

"Мариуполь" - "Олимпик" 1:0

Голы: Чурко, 90 + 5

"Ингулец" - "Днепр-1" 2:1

Голы: Акименко, 24, 66 (пен.)

"Николаев" - "Десна" 2:4

Голы: Сондей, 17 Войцеховский, 64 - Картушев, 19, 90 2, Филиппов, 32, Калитвинцев, 63

"Колос" - "Ворскла" 0:1

Голы: Козыренко, 68

"Альянс" - "Горняк-Спорт" 5:3

Голы: Захивайлов, 10, 35, 54, Гаврась, 49, Дугиенко, 71 - Кравчук, 22 Збунь 59, Лиховидко, 90 + 3

"Александрия" - "Заря" 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Стецков, 78 - Леднев, 29

"Динамо" - "Шахтер" 2:1

Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 - Степаненко, 90+2

Базовый день для проведения четвертьфинальных матчей Кубка Украины 4 марта 2020-го года.

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