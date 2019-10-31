Кубок Украины: результаты всех матчей 1/8 финала
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Кубок Украины
1/8 финала
30 октября
"Минай-Закарпатье" - "Львов" 1:0
Голы: Допилка, 76, Гегедош, 82
"Мариуполь" - "Олимпик" 1:0
Голы: Чурко, 90 + 5
"Ингулец" - "Днепр-1" 2:1
Голы: Акименко, 24, 66 (пен.)
"Николаев" - "Десна" 2:4
Голы: Сондей, 17 Войцеховский, 64 - Картушев, 19, 90 2, Филиппов, 32, Калитвинцев, 63
"Колос" - "Ворскла" 0:1
Голы: Козыренко, 68
"Альянс" - "Горняк-Спорт" 5:3
Голы: Захивайлов, 10, 35, 54, Гаврась, 49, Дугиенко, 71 - Кравчук, 22 Збунь 59, Лиховидко, 90 + 3
"Александрия" - "Заря" 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Стецков, 78 - Леднев, 29
"Динамо" - "Шахтер" 2:1
Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 - Степаненко, 90+2
Базовый день для проведения четвертьфинальных матчей Кубка Украины 4 марта 2020-го года.
- В главном матче 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались игроки киевлян, переиграв соперников из Донецка со счетом 2:1
- В матче 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти со счетом 5:4
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