Футболиста "Шахтера" дисквалифицировали на 3 матча
31 октября, 2019, 17:47
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал полузащитника "Шахтера" Алана Патрика на три матча
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес наказание хавбеку "Шахтера" Алану Патрику, футболист пропустит ближайшие три матча чемпионата Украины.
Причиной дисквалификации бразильца стало удаление в матче 12-го тура УПЛ против "Александрии (0: 0) за удар соперника.
В нынешнем сезоне Алан Патрик провел 15 матчей за "Шахтер", во всех турнирах. На счету хавбека 2 гола и 5 ассистов. Трансферная стоимость бразильца составляет 4 млн евро.
- Напомним, 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались киевляне, которые переиграли дончан со счетом 2: 1 .
- В другом матче 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти .
- 27 октября в 12-м туре УПЛ "Шахтер" на своем поле не смог одолеть "Александрию" и потерял первые очки в сезоне.
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