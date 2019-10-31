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Espreso.tvСпортФутболиста "Шахтера" дисквалифицировали на 3 матча

Футболиста "Шахтера" дисквалифицировали на 3 матча


фото: REUTERS
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал полузащитника "Шахтера" Алана Патрика на три матча

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес наказание хавбеку "Шахтера" Алану Патрику, футболист пропустит ближайшие три матча чемпионата Украины.

Причиной дисквалификации бразильца стало удаление в матче 12-го тура УПЛ против "Александрии (0: 0) за удар соперника.

В нынешнем сезоне Алан Патрик провел 15 матчей за "Шахтер", во всех турнирах. На счету хавбека 2 гола и 5 ассистов. Трансферная стоимость бразильца составляет 4 млн евро.

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